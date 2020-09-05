AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتبه.. علامة في الشفاه تشير للإصابة بـ كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:01 م
علامة في الشفاه تشير
علامة في الشفاه تشير للإصابة بـ كورونا
Advertisements
حياة عبد العزيز
لا يزال الباحثون يكتشفون الطرق العديدة التي يهاجم بها الفيروس التاجي كورونا المستجد لجسم الإنسان ، ومنذ تفشي الفيروس تكتشف الدراسات العلمية يوميا مجموعة من العلامات والأعراض الجديدة التي تشير إلى الإصابة بالعدوى.

ووفقًا لـ NHS ، فإن علامات التحذير الرئيسية المرتبطة بـ فيروس كورونا COVID-19 هي:

ارتفاع في درجة الحرارة .
سعال مستمر.
الصداع الشديد.
فقدان حاستي التذوق والشم.

وحسب express، حذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) من ظهور علامتي تحذير للطوارئ يجب الانتباه لهما على وجهك، وفقًا للهيئة الصحية، إذا ظهرت عليك شفاه أو وجه مزرق، فيجب عليك طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور، لأنها تشير للإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

اقرأ ايضا:

وتشمل علامات الطوارئ الأخرى:

صعوبة في التنفس.
ألم أو ضغط مستمر في الصدر.
ارتباك.
عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا.

كما أشار العلماء إلى أنه يمكن أن يسبب COVID-19 أيضًا مضاعفات كارثية في الجسم بسبب إطلاق عملية تسمى عاصفة السيتوكين.

وعاصفة السيتوكينات هي رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة في الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شديدة الخطورة .. تعرف على الآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الصحة

عرض جديد يضاف إلى قائمة أعراض كورونا.. تفاصيل

هل فقدان الشم والتذوق للمتعافي من كورونا يمثل عودة للإصابة؟.. الصحة السعودية تجيب

ما هى متلازمة ما بعد كورونا ؟.. خبراء دوليون يوضحون

مفاجأة من العيار الثقيل.. المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات COVID-19 ولكنها تقضي على الالتهابات البكتيرية

احذر.. كورونا يهاجم بعض أعضاء الجسم دون غيرها لهذا السبب

ترشيحاتنا

أبوها استعر من العيلة| خالد عليش يكشف صلة قرابته بالمطربة العالمية بيلي إيليش

لخوفه من الإصابة بـ كورونا.. نجار ينهي حياته في بنها

قرعة مونديال اليد.. مرتضى منصور ممنوع من الحضور والخطيب على رأس المدعوين

وزير النقل يستجيب لشكوى ركاب قطار أسوان - القاهرة.. ويعتذر لهم

بعد فيضانات السودان.. خبير يحذر: علينا الاستعداد لحماية السد العالي.. فيديو

بفستان ملون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف جمالها رفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز القصير.. زوجة مصطفى فهمي بإطلالة جذابة على البحر

انتبه.. علامة في الشفاه تشير للإصابة بـ كورونا

لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور