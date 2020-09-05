انتبه.. علامة في الشفاه تشير للإصابة بـ كورونا

لا يزال الباحثون يكتشفون الطرق العديدة التي يهاجم بها الفيروس التاجي كورونا المستجد لجسم الإنسان ، ومنذ تفشي الفيروس تكتشف الدراسات العلمية يوميا مجموعة من العلامات والأعراض الجديدة التي تشير إلى الإصابة بالعدوى.





ووفقًا لـ NHS ، فإن علامات التحذير الرئيسية المرتبطة بـ فيروس كورونا COVID-19 هي:





ارتفاع في درجة الحرارة .

سعال مستمر.

الصداع الشديد.

فقدان حاستي التذوق والشم.





وحسب express، حذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) من ظهور علامتي تحذير للطوارئ يجب الانتباه لهما على وجهك، وفقًا للهيئة الصحية، إذا ظهرت عليك شفاه أو وجه مزرق، فيجب عليك طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور، لأنها تشير للإصابة بالفيروس التاجي كورونا





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وتشمل علامات الطوارئ الأخرى:





صعوبة في التنفس.

ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

ارتباك.

عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا.





كما أشار العلماء إلى أنه يمكن أن يسبب COVID-19 أيضًا مضاعفات كارثية في الجسم بسبب إطلاق عملية تسمى عاصفة السيتوكين.



