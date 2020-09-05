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تعليم

يوفر جهدا كبيرا.. آراء أولياء الأمور والطلاب حول تطبيق نظام اليوم الكامل بالجامعات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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مريم عزت
أعلن وزير التعليم العالى, عن تطبيق "نظام اليوم الكامل"، في العام الدراسي المقبل، فى الجامعات، وذلك فى إطار نظام التعليم المدمج، والذى يجمع بين جزء، يتمثل فى حضور المحاضرات، وجزء اخر يتمثل فى التعليم عن بعد، كما سيساهم فى تقليل أيام الدراسة فى الأسبوع، بحيث يتم تقسيم الدفعة على مجموعات خلال أيام الأسبوع.

واستطلع "صدى البلد"، آراء الطلاب واولياء الامور؛ حول تطبيق نظام اليوم الكامل فى الجامعات، ومدى استفادة الطلبة منه . 

قال احمد ابراهيم احد اولياء الامور، ان تطبيق نظام اليوم الكامل افضل بكثير؛ وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة، وكما ان نظام التعليم عن بعد؛ نجح نجاحا كبيرا فى مصر الفتره الماضيه فهذا النظام لم يؤثر على مستوى الطلبة. 

واضاف عبدالله محمد،  ان هذا النظام افضل بكثير من حضور الطلاب كل يوم وسيوفر الجهد عليهم، بالاضافه الى ان عددا كبيرا منهم لا يذهب الى الجامعات، فيعتبر نظام اليوم الكامل، الامثل فى هذه الفتره، خصوصا أن فيروس كورونا ما زال متواجد . 

واشار عصام ماجد، احد الطلاب، نظام اليوم الكامل لا يفيد الطلاب، فالكليات تحتاج الى الحضور؛ حتى نستوعب اكثر، فنظام التعليم عن بعد لم يكن جيدا، فكانت هناك أشياء كثيره لا نفهمها .

كما اكد هشام ابراهيم، أن اليوم الكامل افضل بكثير، خصوصا فى ظل وجود فيروس كورونا، فهذا يمنع الاصابة، ويحافظ على صحة الطلبة، كما يوفر جهدا كبيرا عليهم، بدلا من حضور كل ايام الاسبوع.
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