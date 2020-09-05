يوفر جهدا كبيرا.. آراء أولياء الأمور والطلاب حول تطبيق نظام اليوم الكامل بالجامعات

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واستطلع "صدى البلد"، آراء الطلاب واولياء الامور؛ حول تطبيق نظام اليوم الكامل فى الجامعات ، ومدى استفادة الطلبة منه .

قال احمد ابراهيم احد اولياء الامور، ان تطبيق نظام اليوم الكامل افضل بكثير؛ وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة ، وكما ان نظام التعليم عن بعد؛ نجح نجاحا كبيرا فى مصر الفتره الماضيه فهذا النظام لم يؤثر على مستوى الطلبة.





واضاف عبدالله محمد، ان هذا النظام افضل بكثير من حضور الطلاب كل يوم وسيوفر الجهد عليهم ، بالاضافه الى ان عددا كبيرا منهم لا يذهب الى الجامعات ، فيعتبر نظام اليوم الكامل ، الامثل فى هذه الفتره ، خصوصا أن فيروس كورونا ما زال متواجد .



