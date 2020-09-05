الدولار مستقر بالبنوك في ختام تعاملات اليوم





، نحو 15.75 جنيه للشراء ، و 15.85 جنيه للبيع. ووصل أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس





اقرأ أيضا:





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، مصر إيران للتنمية، اتش اس بي سي، المصرف العربي الجولي، " نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني" نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "كريدي أجريكول، مصر، الأهلي" نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني نحو 15.79 جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع.





وبلغ اعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الاستثمار العربي" نحو 15.82 جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع.

