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أخبار البلد

أكتوبر المقبل.. البابا فرنسيس يوقع رسالة عامة جديدة حول الأخوة والصداقة الاجتماعية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:37 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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سامح سلام

يتوجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مدينة اسيزي الإيطالية في الثالث من اكتوبر المقبل لتوقيع الرسالة العامة الثالثة له والتي تتمحور حول الأخوّة والصداقة الاجتماعية.


وقال الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر إن قداسة بابا الفاتيكان سبق ووقع من قبل وثيقة "نور الإيمان" التي صدرت سنة 2013 ثم وثيقة "كن مسبَّحًا" سنة 2015.

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وأضاف الأنبا باخوم أن اختيار قداسة البابا فرنسيس لعنوان وموضوع الرسالة العامة الجديدة يأتي تأكيدا علي أهمية أن نصبح في المقام الأول أخوة في المحبة وأن الأخوة هي ما تعطينا الشجاعة والقوة للانطلاق مجددا.


وتابع قائلا، إن البابا فرنسيس سوف يترأس القداس الإلهي في قبر القديس فرنسيس ليوقع بعد ذلك على الرسالة العامة الجديدة، ونظرا للأوضاع الصحية الحالية فإن قداسة البابا يرغب في أن تكون هذه الزيارة خاصة الطابع بدون مشاركة المؤمنين، وسيعود البابا فرنسيس إلى الفاتيكان فور انتهاء القداس الإلهي.

كان قداسة البابا فرنسيس قد نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريده قال فيها:"لننظر إلى القديسين الذين يعيشون بقربنا الذين وببساطة يجيبون على الشر بالخير ويتحلون بالشجاعة لكى يحبوا أعدائهم ويصلوا من أجلهم".

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