إزالة 171 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية بقنا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن قنا، شن حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية و مخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات مديرية أمن قنا.

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الحملات التى شنتها الوحدات المحلية أسفرت عن إزالة 171 حالة تعدي، على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة.

أكد محافظ قنا، استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

أوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، إن حملات الإزالة نجحت في إزالة 114 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمراكز ابوتشت ونجع حمادي و دشنا والوقف وقنا وقوص وقـفط بمساحة إجمالية 72 الف و793 متر مربع.

وأضاف عبدالباقى، كما نجحت في إزالة 18 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي ونقاده و دشنا ونجع حمادي بمساحة إجمالية 26 فدان و 20 قيراط و 10 أسهم، بالإضافة إلي إزالة 37 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز دشنا والوقف وقنا وقـفط بمساحة فدان واحد و 7 قراريط و 22 سهم، و إزالة 2 حالة بناء عشوائي بمركزي الوقف و قنا بمساحة 180 متر مربع.

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