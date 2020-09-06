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مدير مركز دراسات الإسلام السياسي: الإخوان رشحوا محمود حسين يليه إبراهيم منير مرشدا للجماعة.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال مصطفى حمزة مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، إن اختيار مرشد جديد لجماعة الاخوان؛ يجري باللائحة الداخلية للجماعة، بما يسمي "النظام الأساسي لها".

وأضاف مصطفى حمزة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هذه اللائحة، نصت على أنه فى حال وجود المرشد فى مكان لا يسمح له بممارسة أعماله؛ ينوب عنه أقدم النواب فى مكتب الارشاد، وأكبرهم سنا.

وشار مدير مركز دراسات الإسلام السياسي إلى أن الجماعة كانت بين خيارين؛ الاول، هو محمود حسين بنسبة كبيرة جدا، ثم إبراهيم منير.

وأوضح مصطفى حمزة، أن ما حدث حتي الان، هو أن محمود حسين رفض منصب المرشد العام للجماعة، ومن ثم بدأ الاعلان عن ابراهيم منير.
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