صوّرها وسابها في الشارع| مخرج شهير يغتصب فنانة في طفولتها

وبعد مرور أيام قليلة على حالة الجدل، خرج ألكسندر باين عن صمته، ورد على مزاعم « مكجوان » بالنفي في تصريحات صحفية، موضحًا أنه حينما كانت الأخيرة تبلغ 15 عامًا، كان ذلك في أواخر الثمانينيات، وأنه في ذلك الوقت كان طالبًا يدرس السينما بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، منذ عام 1984 وحتى عام 1990.





جاء ذلك بعد ادعاءات الأمريكية روز مكجوان -مواليد عام 1973- بأن المخرج الكسندر باين، الحائز على جائزة الأوسكار، اعتدى عليها جنسيًا وهي ذات 15 عامًا.



