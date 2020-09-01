جرائمه بدأت منذ 16 عاما.. 20 تهمة اغتصاب جديدة لفنان أمريكي شهير

أعلن مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة إن النجم الأمريكي رون جيريمي وجهت إليه 20 تهمة جديدة بالاغتصاب و الاعتداء الجنسي على 12 امرأة وفتاة مراهقة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تأتي التهم بعد شهرين من اتهام النجم البالغ من العمر 67 عامًا باغتصاب 3 سيدات والاعتداء الجنسي على رابعة في حوادث تعود إلى عام 2014.





وقال مكتب المدعي العام في بيان إن التهم الجديدة رفعت عدد ضحاياه إلى 17 ضحية، تتراوح أعمارهن بين 15 و 54 عامًا، ووقعت الجرائم على مدار 16 عاما.





ودافع جيريمي عن نفسه في محكمة لوس أنجلوس بأنه برئ، كما دافع بأنه غير مذنب في التهم السابقة وكتب على تويتر حينها: "لا أطيق الانتظار لإثبات براءتي في المحكمة! شكرا للجميع على كل الدعم ".





وقال مكتب المدعي العام إن التهم الجديدة وقعت منذ عام 2004 إلى يناير من هذا العام.





وتشمل التهم 5 تهم اغتصاب قسري و6 اتهامات بالاعتداء الجنسي، كما تضمنت التهم بأنه اعتدى جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في حفل شمال لوس أنجلوس عام 2004، وقال البيان إن العديد من الحوادث الأخرى وقعت في حانة في ويست هوليود كان يتردد عليها.





وفي حالة إدانته بالتهم الموجهة إليه، يواجه جيريمي عقوبة بالسجن تصل إلى أكثر من 250 عامًا مؤبدًا، و أطلق نشطاء حملات لدعوة المزيد من الضحايا للتقدم والإدلاء بشهادتهم.



