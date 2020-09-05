بعد مقتل العشرات وتدمير آلاف المنازل.. «الأسوأ لم يأت بعد» في فيضان السودان

أعلنت السلطات السودانية، أن البلد منطقة كوارث طبيعية، وفرضت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد؛ بعد ارتفاع منسوب مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل حوالي 100 شخص ، وإغراق أكثر من 100 ألف منزل منذ أواخر يوليو.





جاء هذا الإعلان ، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ، عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن في البلاد ، الذي يرأسه المسؤول الحكومي الكبير ، اللواء عبد الفتاح برهان.





وأدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ومعظمها في إثيوبيا المجاورة ، إلى ارتفاع نهر النيل بنحو 17.5 متر أواخر أغسطس، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ حوالي قرن ، وفقًا لوزارة الري السودانية.





وقالت الوزارة إن مستويات المياه في النيل الأزرق أعلى من مستويات فيضان عام 1988 التي دمرت عشرات الآلاف من المنازل في عدة أجزاء من السودان وشردت أكثر من مليون شخص.





وأشارت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، إلى أن الفيضانات أسفرت عن مقتل 99 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 46 شخصًا وإصابة أكثر من 500 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أن أكثر من 100 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد انهار كليا أو جزئيا.





وحذرت الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، من التوقعات بازدياد الوضع سوءًا خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث من المتوقع هطول أمطار فوق المتوسطة ​​حتى نهاية سبتمبر، سواء في السودان أو في المنبع في إثيوبيا المجاورة، مصدر النيل الأزرق.





تخفيف الضرر





تضررت العاصمة الخرطوم بشدة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث شوهد سكان في عدة أحياء بالمدينة وهم يقيمون حواجز ودروع أخرى بينما اجتاحت مياه نهر النيل عدة أحياء في لقطات متداولة على الإنترنت.





ونشر الجيش قواته للمساعدة في إجلاء الناس وإقامة حواجز في الخرطوم وتوزيع المواد الغذائية بعد أن قطعت الفيضانات الطرق وجرفت المنازل والممتلكات.





وأضاف الشيخ أن معدلات السيول والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة خلال عامي 1946 و 1988 مع توقعات باستمرار ارتفاع المؤشرات.





كما أعلن المجلس عن تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتعامل مع تداعيات فيضانات خريف 2020 ، بحسب وكالة سونا الحكومية.





اضطراب في الحياة





وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أو أوتشا، إن الوصول إلى المياه النظيفة، وهو أمر بالغ الأهمية وسط جائحة الفيروس التاجي "كورونا"، قد انخفض أيضًا، حيث دمرت الفيضانات أو تلوثت حوالي 2000 مصدر للمياه.





وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأسبوع الماضي، إلى أن الفيضانات أضرت أيضًا بما لا يقل عن 43 مدرسة و 2671 مرفقًا صحيًا في جميع أنحاء البلاد وأن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد قد غمرت أيضًا في منتصف موسم الحصاد.





وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين تأثروا ، لا سيما في ولاية شمال دارفور، حيث قتل 15 شخصًا وفقد 23 آخرون.





وحث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على دعم أوسع من المجتمع الدولي، حيث إن خطة إنسانية بقيمة 1.6 مليار دولار للسودان ممولة بنسبة أقل من 44 في المائة ومخزون المساعدات "ينضب بسرعة".





وتسببت الأمطار الموسمية والفيضانات العام الماضي في مقتل 78 شخصًا في 16 من محافظات السودان الـ 18 ، بين يوليو وأغسطس ، وفقًا للأمم المتحدة.





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