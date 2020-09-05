AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضحايا الطقس السيئ.. إصابة ١٤ فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بسوهاج

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:36 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
قسم المحافظات
أصيب ١٤ شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بناحية الكيلو 100 دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى إنقلابها على جانب الطريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بناحية الكيلو 100 اتجاه سفاجا.

وعلى الفور تم الدفع ب 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية إنقلاب السيارة بجانب الطريق نتيجية العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية.

جاري نقل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب انفجار الإطار.. مصرع شخصين في اصطدام سيارة بعمود انارة بسوهاج

مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي بسوهاج

مصرع رضيع وإصابة ٥ أشخاص في انقلاب "ميكروباص" بسوهاج

إصابة 11 في انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات بالصف

ترشيحاتنا

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

هل يرحل عن الزمالك؟ فرجاني ساسي يتلقى عروضا مصرية وأوروبية

صوّرها وسابها في الشارع| مخرج شهير يغتصب فنانة في طفولتها

لاعب منتخب اليد لـ صدى البلد: لو عاد لي الاختيار كنت سأختار المجموعة الثامنة.. فيديو

كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك ..فيديو

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك