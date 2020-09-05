الري: إزالة 57 ألف مخالفة على مجرى النيل ورفع 4 آلاف متر ردم

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إنه منذ إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في 2015، تجاوزت عدد الإزالات 176 ألف إزالة، منها 57 ألف مخالفة على مجرى النيل، ومتبقٍ 8 آلاف مخالفة على مجرى النيل الرئيسي.









وأضاف المهندس محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "TeN"، أن المخالفات وأعمال الإنشاءات على نهر النيل تسبب اختناقات في حالة رفع منسوب الماء نظرًا لاحتياجات الدولة من مياه النيل.









وتابع المتحدث باسم وزارة الري أن الدولة غير قادرة على إدارة النيل بشكل جيد نتيجة تلك الاختناقات، وهذه الإزالات للمخالفات تهدف لحماية المواطن بالدرجة الأولى.









وأوضح المهندس محمد السباعي أن الوزارة قامت بإزالة ردم بلغ مساحته 4 الاف متر مربع فوق نهر النيل، محذرًا أن بعض المخالفين سيتم تحويلهم للتحقيق معه مع النيابة العسكرية.









وأشار إلى أن وزارة الري سرعت وتيرة إزالة التعديات على المجاري المائية.









وأكد أن الدولة حريصة ومصرّة لاستعادة هيبتها في التعامل مع المجاري المائية بصفة عامة والنيل بشكل خاص، باعتبار النيل موردا رئيسيا للتنمية.



