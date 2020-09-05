برلماني: وجود قطار يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وسيلة لجذب المستثمرين

قال النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة النقل والموصلات بالبرلمان، إن مصر حققت طفرة كبيرة فى مجال النقل والموصلات والسكك الحديدية وكل يوم يكون لدينا جديد فى هذا القطاع الحيوي والخدمي سواء شبكات طرق أو مترو الأنفاق وغيرها.





وتابع ابو الوفا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سعى مصر لتنفيذ خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا وبسرعة 250 كيلو مترا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية)، حيث يعد الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط وسيكون له عائد كبير على الإستثمار وجذب المستثمرين حيث أن النقل يعد أحد مقومات الإستثمار الاساسية.





وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن مصر تشهد خريطة جديدة فى مجال النقل، لافتا إلى أن القيادة السياسية تسعي جاهدة لبناء بنية تحتية فى مجال النقل والتى تساهم بشكل كبير فى تطوير عمليات الصناعة وخلق فرص استثمارية جديدة وإدارة عجلة الانتاج .





وتسعى مصر لتنفيذ خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا وبسرعة 250 كيلو مترا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية)، حيث يعد الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط.





ويتنافس عدد من الشركات العالمية والمحلية للفوز بهذا المشروع، ولكن من المرجح أن تكون الفرصة الأكبر من نصيب التحالف المصرى الصيني "سامكريت - ccecc,- crcc"، والبدء في تنفيذ مشروع القطار السريع العين السخنة - العلمين، بتكلفة قد تتخطى الـ١٠ مليارات دولار قريبًا.