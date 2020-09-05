AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير العدل: لا تواجد للمواطنين في مكتب التوثيق الجديد بدون حجز مسبق.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:30 م
عمر مروان، وزير العدل
عمر مروان، وزير العدل
Advertisements
اسراء صبري
قال عمر مروان، وزير العدل، إن مكتب التوثيق الجديد يعد نموذجا متحضرا تقدمه وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة الاتصالات، وذلك لتقديم الخدمات المتعلقة بالشهر العقاري للمواطنين، مشددا على أن الخدمة في مكتب التوثيق تختلف تماما عن الخدمات المقدمة من قبل المكاتب الأخرى.

وتابع خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، قائلا: "مفيش حد هنا بيجي من تلقاء ذاته ويقول أنا عايز خدمة معينة، معقبا: يجب على المواطن أن يقوم بالحجز المسبق قبل التواجد في مكتب التوثيق الجديد، والحجز يتم من خلال تطبيق متواجد على الهاتف.

وأضاف أن التطبيق يسمى "أرغب في عمل توكيل" ومن خلال هذا التطبيق يتم حجز الخاص به والتجهيز، مشيرا إلى أن الخدمة ستتم خلال دقائق وبشكل مهني.

وأشار إلى أن في حالة ثبت مكتب التوثيق الجديد نجاحه خلال الفترة القادمة سيتم تعميمه على المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن المكتب يحتوي على مساعدين في حالة احتياج المواطن إلى مساعدة خلال تواجده.

ولفت إلى أن مكتب التوثيق الجديد بسيتي ستارز سيشهد تطبيق رسوم أعلى قليلا عن بقية المكاتب نتيجة الخدمة المميزة المقدمة للمواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرغب في عمل توكيل.. وزارة العدل تطلق تطبيق خدمات الشهر العقاري عبر الهواتف الذكية

العدل تواكب التكنولوجيا.. «أرغب في عمل توكيل» احجز موعدك في الشهر العقاري

العدل تتوسع في تفعيل خدمات الشهر العقاري.. لتطبيق "أرغب في عمل توكيل"

تطبيق جديد لتقديم خدمات الشهر العقاري.. تعرف عليه

مساعد وزير العدل يوضح تفاصيل تطبيق أرغب في عمل توكيل.. فيديو

السجلات الإلكترونية .. أشرف فليفل يوضح جهود الدولة في تطوير الشهر العقاري إلكترونيا .. فيديو

ترشيحاتنا

بدون أثر رجعي| الإسكان: قيمة التصالح في مخالفات البناء من 50 لـ2000 جنيه للمتر

أخبار الزمالك| إسماعيل يوسف رئيساً للبعثة في مواجهة الرجاء.. وعودة جنش لحراسة العرين

ضحايا الطقس السيئ.. إصابة ١٤ فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بسوهاج

الإسكان: هناك مبالغة في تقديرات قيمة التصالح من لجان مخالفات البناء.. فيديو

سبب غير متوقع لآلام الظهر

الاستخدام الطارئ. عالم عربي يهدد بالاستقالة من عملية إنتاج لقاح فيروس كورونا في أمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ صحة عظامك.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة غنية بالكالسيوم

طريقة عمل كيك الموز.. خطوة بخطوة

بسكوتة الفتاة الطائرة.. موهبة خارقة تحلم بتصريح من المصنفات والوصول للعالمية.. فيديو