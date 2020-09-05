وزير العدل: لا تواجد للمواطنين في مكتب التوثيق الجديد بدون حجز مسبق.. فيديو

قال عمر مروان، وزير العدل، إن مكتب التوثيق الجديد يعد نموذجا متحضرا تقدمه وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة الاتصالات، وذلك لتقديم الخدمات المتعلقة بالشهر العقاري للمواطنين، مشددا على أن الخدمة في مكتب التوثيق تختلف تماما عن الخدمات المقدمة من قبل المكاتب الأخرى.



وتابع خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، قائلا: "مفيش حد هنا بيجي من تلقاء ذاته ويقول أنا عايز خدمة معينة، معقبا: يجب على المواطن أن يقوم بالحجز المسبق قبل التواجد في مكتب التوثيق الجديد، والحجز يتم من خلال تطبيق متواجد على الهاتف.



وأضاف أن التطبيق يسمى "أرغب في عمل توكيل" ومن خلال هذا التطبيق يتم حجز الخاص به والتجهيز، مشيرا إلى أن الخدمة ستتم خلال دقائق وبشكل مهني.



وأشار إلى أن في حالة ثبت مكتب التوثيق الجديد نجاحه خلال الفترة القادمة سيتم تعميمه على المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن المكتب يحتوي على مساعدين في حالة احتياج المواطن إلى مساعدة خلال تواجده.



ولفت إلى أن مكتب التوثيق الجديد بسيتي ستارز سيشهد تطبيق رسوم أعلى قليلا عن بقية المكاتب نتيجة الخدمة المميزة المقدمة للمواطن.