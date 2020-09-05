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جامعة الإسكندرية تستجيب لطالبة البحيرة بمنحة مجانية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ..فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:54 م
سماح التي حصلت علي
سماح التي حصلت علي منحة جامعة الاسكندرية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية ، إن قصة سماح هاني علمها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف عصام الكردي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن الطالبة سماح تريد ان تدرس في جامعة الاسكندرية والجامعة متمسكة بها وسنقدم لها منحة كاملة للدراسة بالجامعة .

وأوضح عصام الكردي ، أن الطالبة سماح ستحصل علي إقامة كاملة في المدينة الجامعية طوال فترة الدراسة بالإضافة إلى مبلغ مالي كل شهر حتى لا تعمل في فترة الدراسة .

ومن جانبها قالت الطالبة سماح هاني ،  متشكرة جدا علي هذا العرض مؤكدة على أن والدتها عكفت على رعايتها وتعليمها بالرغم من ظروفهم. الاجتماعية الصعبة،حتى أكملت دراستها واستطاعت دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكنها لا تستطيع تحميل والدتها تكلفة هذه الكلية.

وتابعت سماح: "من وانا صغيرة بحلم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكنت بكتب اسمها فى كتبى والحمد لله دخلتها لكن المصاريف غالية".

من جانبها أكدت والدة الطالبة سماح، أنها تعمل فى جمع البصل وتساعدها بنتها لتوفير مصاريف الدراسة، لافتة إلى أن أمنيتها أن تكمل دراستها فى الكلية التي ترغب فيها عبر منحة مجانية. 

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