رئيس اتحاد كرة اليد: لدينا 3 خطط لحضور الجماهير مونديال 2021.. فيديو

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد اننا وضعنا ثلاث خطط للحضور الجماهيري في مونديال اليد الذي سيقام في شهر يناير القادم .





واضاف نصر في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان اجهزة الدولة تأمل في تواجد الجماهير بشكل طبيعي مع تواجد كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجماهير وحتى تكون داعمة لمنتخبنا.





وأشار الى ان الثلاث خطط عبارة عن حضور الجماهير بنسبة ١٠٠% ، او نسبة الحضور لا تتجاوز ال ٥٠% في حالة استقرار الاوضاع بنسبة افضل خلال الفترة القادمة، وأخيرا نسبة ٣٠% في حاله لا قدر الله سوء الاوضاع في فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.



