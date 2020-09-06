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رياضة

رئيس اتحاد كرة اليد: لدينا 3 خطط لحضور الجماهير مونديال 2021.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد اننا وضعنا ثلاث خطط للحضور الجماهيري في مونديال اليد الذي سيقام في شهر يناير القادم .

واضاف نصر في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان اجهزة الدولة تأمل في تواجد الجماهير بشكل طبيعي مع تواجد كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجماهير وحتى تكون داعمة لمنتخبنا.

وأشار الى ان الثلاث خطط عبارة عن حضور الجماهير بنسبة ١٠٠% ، او نسبة الحضور لا تتجاوز ال ٥٠% في حالة استقرار الاوضاع بنسبة افضل خلال الفترة القادمة، وأخيرا نسبة ٣٠% في حاله لا قدر الله سوء الاوضاع في فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

واسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7  فى فعاليات قرعة كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الاهرامات، التي ستسضفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة .

* المجموعة السابعة :
- مصر
- بطل أمريكا الجنوبية 
- جمهورية التشيك
- السويد


وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ 22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .

وبدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمرو خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين ، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، وأعقبها مراسم قرعة بطولة العالم وإختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم . 

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