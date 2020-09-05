رسميًا.. تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر

أعلنت مصر للطيران، أنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو و القاهرة لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس ٢٠٢٠ .
وأوضحت مصر للطيران في بيان لها، أنه جار تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر الجاري.
جدير بالذكر ان مصر الدولة رقم 5 التي استأنفت روسيا الطيران معها.
وتطبق المطارات المصرية، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.