رسميًا.. تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر

أعلنت مصر للطيران، أنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو و القاهرة لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس ٢٠٢٠ .





وأوضحت مصر للطيران في بيان لها، أنه جار تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر الجاري.





جدير بالذكر ان مصر الدولة رقم 5 التي استأنفت روسيا الطيران معها.



