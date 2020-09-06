الأمن يضبط أخطر مزور بالقليوبية للحصول على قرض بـ 152 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل ، مقيم بالقليوبية ، له معلومات جنائية) لقيامه بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض قيمته (152 ألف جنيه) لتمويل شراء سيارة وتقديم بطاقة مزورة مثبت بها أنه مدير شركة شحن وخدمات "على خلاف الحقيقة".





وأقر بحصوله على البطاقة من (صاحب مكتب "غير مرخص" للدعاية والإعلان، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية) وأمكن ضبطه وبحوزته (جهاز حاسب آلى لاب توب "يحوى العديد من بطاقات التموين المصطنعة" – طابعة ألوان – ماكينة قص الكارنيهات والبطاقات – قاطع للأوراق والمستندات – ماكينة تغليف وتسخين الكارنيهات والبطاقات – عدد من البطاقات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجهات – 4 أفراخ بلاستيكية مخصصة لطباعات الكارنيهات – مبلغ مالى).





وإعترف بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وبطاقات الرقم القومى وكذا البطاقات التموينية بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، ويقوم بترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.