الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة لل أرصاد الجوية ، إن فصل الخريف بدأ مبكرًا هذا العام ومعروف بأنه تتساقط خلاله الأمطار بشكل ملحوظ، خاصة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.





وأوضحت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه بداية من الغد سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة خاصة فى القاهرة ومعظم المدن بفارق درجتين.





وأضافت أن اليوم درجات الحرارة اليوم 37 درجة بالقاهرة وغدًا ستسجل 35 درجة، منوهة إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار على جنوب البلاد فقط.





وتابعت أن نسب الرطوبة مرتفعة جدًا مما يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر من قيمتها، حيث إن درجة الحرارة على القاهرة اليوم 37 درجة ومع ارتفاع نسب الرطوبة ستكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.



