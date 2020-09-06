من أبو قير لـ برج العرب.. التفاصيل الكاملة لأول قطار مُكهرب بالإسكندرية قبل تنفيذه

تسعى وزارة النقل لتنفيذ أهم مشروع نقل جماعي لخدمة أهالي الإسكندرية، وهو تحويل سكة حديد أبو قير إلى قطار مكهرب.











وينقل هذا الخط فى الوقت الحالى 20 مليون مواطن سنويا، من الموظفين ومحدودى الدخل وطلاب المدارس، بقيمة تسعير جنيه للرحلة، واشتراك سنوى للطلاب 20 جنيها.









وأعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في وقت سابق موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري؛ للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق).











وأضاف وزير النقل أن الاتفاقية الإطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح قطاع النقل، لتمويل 3 مشروعات مهمة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبوقير إلى مترو بطول 22 كم، بقيمة 750 مليون يورو، مؤكدا أنه سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، وجار التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع؛ وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، لافتًا إلى أنه جار إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.









وتبلغ تكلفة المشروع فى مرحلته الأولى 1.5 مليار يورو، وتُجرى حاليا مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل اللازم، وتضم قائمة البنوك الخارجية: «البنك الدولي، والأوروبى لإعادة الأعمار، والاستثمار الأوروبي، وبنك الصادرات المجري، وبنك الصادرات الروسى إضافة إلى بنك الصادرات الكندي».









وأوصت دراسات النقل الحضرى لمدينة الإسكندرية التى قام بها الاستشارى الفرنسى EGIS-RAIL من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية لدراسة الحل المثل لمشكلة النقل الجماعى داخل محافظة الإسكندرية بتنفيذ 4 مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقًا لخطة استراتيجية النقل الحضرى حتى عام 2032 من ضمنها مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد أبو قير / اسكنرية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 61 ألف راكب / ساعة / اتجاه.









ويمتد خط سكك حديد "أبو قير / الإسكندرية" الحالى على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورا بوسط المدينة، ويقدر عدد الركاب اليومى المستخدمين لهذا الخط حوالى 50 ألف راكب ومسار الخط موازيا لخط سكك حديد "القاهرة / الإسكندرية" لمسافة 5.7 كم، حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هى "سيدى جابر / الحضرة / الإسكندرية".









ويبلغ الطول الحالى للخط 21.7 كم وعدد المحطات 16 محطة سطحية وسيصل بعد تطويرة إلى 72 كم، و32 محطة، ويستغرق التنفيذ 3 سنوات وسيتم التنفيذ على ثلاث مراحل:





المرحلة الأولى: تمتد فى المسافة من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم.





المرحلة الثانية: تمتد فى المسافة من محطة مصر حتى الكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح بطول 20.3 كم.







المرحلة الثالثة: تمتد فى المسافة من الكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح حتى مدينة برج العرب بطول 30 كم.







