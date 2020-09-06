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رياضة

الإنتاج الحربي يستضيف طنطا في الدوري اليوم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق الإنتاج الحربي منافسه طنطا اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري. 

ويسعى فريق الإنتاج الحربي لتحقيق الثلاث نقاط بعد الفوز على سموحة الجولة الماضية لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري . 

علي جانب آخر يبحث فريق طنطا عن أول فوز في  الدوري بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة واحدة من تعادل أمام الاتحاد السكندري الجولة الماضية . 

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 27 نقطة بينما جاء فريق طنطا في المركز الـ18 برصيد17 نقطة .
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