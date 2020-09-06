تشكيل مجلس إدارة صندوق البحوث العلمية بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق حساب البحوث العلمية برئاسة رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا، وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على صندوق حساب البحوث العلمية.





كما يضم مجلس إدارة صندوق البحوث العلمية عضوية عمداء كليات التجارة والطب البيطرى والهندسة ببنها والتربية النوعية والحقوق.





كما يضم أيضا أمين عام الجامعة عضوا، ومدير عام الحسابات الخاصة عضوا، ومدير عام الدراسات العليا والبحوث عضوا، ومدير إدارة البحوث العلمية عضوا وأمين المجلس.





وتنطلق اليوم فعاليات المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.





وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي.





وأشار السعيد إلى أنه تم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية بتطهير وتعقيم جميع القاعات التي سيتم بها تدريب الطلاب فضلا عن استقبال المدينة الجامعية بشبرا وفود الجامعات المشاركة في الفعاليات.

