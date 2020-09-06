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وزير الشباب: مصر مستعدة بشكل دائم لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
وزير الشباب
وزير الشباب
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آيات أحمد
قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، إن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد يؤكد أن مصر كبيرة وقوية، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع الاتحادات الدولية لتنظيم البطولة.


وأضاف وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أنه حضر الحفل بالأمس ممثلو 32 دولة مختلفة، مؤكدًا أنه يجب أن نفرح بتنظيم حفل القرعة لأنه خرج بهذا المستوى، منوهًا إلى أن التنظيم انقسم لمنشآت واللجنة التنظيمية ودعم الدولة والحالة العامة ومن ثم دور الاتحاد.


وأشار إلى أن الدعائم والتكنولوجيا هى السبب فى نجاح انطلاق حفل القرعة بالأمس، بالإضافة إلى الإعلام المصرى الموجود، وهو الذى كان شريكا قويا فى نجاح حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، متابعًا: "فخورون بعملنا، ومش هنبص لأى حاجة سلبية".


وأكد أن كلمة السر فى تحقيق النجاح للبطولة يكمن فى تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن مصر مستعدة بشكل دائم لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.


وأوضح أن نسخة مونديال اليد المقامة فى مصر ستكون علامة مضيئة فى تاريخ البطولة، منوها إلى أن التكنولوجيا ستكون كلمة السر فى نجاح بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير 2021، مؤكدًا أن الصالات المغطاة التى تستضيف مبارايات بطولة العالم لكرة اليد شيدت وفقًا للمواصفات العالمية.
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