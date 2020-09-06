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فن

أحدث ظهور لأحمد فهمي .. والجمهور: عاوزين نشوف عمل فني جديد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

وظهر أحمد فهمي في الصورة بنظارة شمس ، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان أحمد فهمي مع الصورة . 

وجاءت التعليقات كالتالي : " عاوزين نشوف عمل جديدة " -" منر يانجم " _ " دايما متالق " . 

وكان من المقرر دخول أحمد فهمى في السباق الرمضانى للمسلسلات لكن تعطل تصوير مسلسله "اسود فاتح" بسبب ضيق الوقت. 

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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