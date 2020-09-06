أحدث ظهور لأحمد فهمي .. والجمهور: عاوزين نشوف عمل فني جديد

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وظهر أحمد فهمي في الصورة بنظارة شمس ، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان أحمد فهمي مع الصورة .





وجاءت التعليقات كالتالي : " عاوزين نشوف عمل جديدة " -" منر يانجم " _ " دايما متالق " .





وكان من المقرر دخول أحمد فهمى في السباق الرمضانى للمسلسلات لكن تعطل تصوير مسلسله "اسود فاتح" بسبب ضيق الوقت.



