وفد أمريكي يزور دهب وسانت كاترين للإعداد لبرنامج تسجيلي للشيف العالمي جوردون رامزي

زار وفد شركة إنتاج أمريكية محافظة جنوب سيناء للإعداد لبرنامج تسجيلي للشيف البريطاني العالمي جوردون رامزي عن ثقافات الشعوب في الطهي وسوف يعرض علي قناة ناشيونال جيوجرافيك .





وعاين وفد شركة الإنتاج الأمريكية "BrightRoad" أماكن التصوير في مدينة دهب برفقتهم عبد الحميد عزب مدير عام مجمع الإعلام مسئول المركز الصحفي المراسلين الأجانب بجنوب سيناء.





وسوف يقوم وفد شركة الإنتاج الأمريكي بزيارة لمدينة سانت كاترين للتعرف عادات الطهي عند البدو والفلكلور السيناوي وأشهر الأكلات البدوية والشعبية عن بدو جنوب سيناء وسكان الوديان.





وأكد عبد الحميد العزب أن البرنامج التسجيلي بعنوان gordan Ramsy - uncharted حيث يتناول الشيف العالمي من خلاله طرق الطهي في عدد من بلدان العالم من بينها مصر ووقع الاختيار علي مدينتي دهب وسانت كاترين لأن لهما شهرة عالمية كأماكن للتراث السيناوي مشيرا إلي أن زيارة الوفد الأمريكي مستمرة حتي ٨ سبتمبر الجاري.





وأوضح العزب أن الشيف البريطاني المشهور جوردن رامزي سوف يقوم بالسفر حول العالم.





وتم اختيار جنوب سيناء بمصر في مغامرة مباشرة يتعرف فيها علي ثقافات وأساليب طهي جديدة باحثا عن أفكار ملهمة في عالم الطهي لحساب قناة ناشيونال جيوجرافيك.



