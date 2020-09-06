AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسائل الجماهير لـ رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمد هانى - عدسة : عمر خالد - صلاح مهدى

انتقل رمضان صبحي الي بيراميدز بشكل شبة رسمي حيث انتشرت صور لرمضان و هو مرتديا تيشرت بيراميدز و يصور حملة إعلانية للنادي ، و اختلفت مشاعر جماهير النادي الأهلي بعد رؤية هذة الصورة .

و قامت عدسة صدى البلد بسؤال جماهير الأهلي عن رأيهم في انتقال نجمهم المدلل الي بيراميدز حيث قال أحدهم: أكيد حزنت وزعلت بس الأهلي لا يقف علي أحد و أكبر مثال على ذلك عدم انتهاء الأهلي بعد الخطيب ومصطفي عبده وطاهر ابو زيد و ابو تريكة ، و اختتم قائلا انا زعلان علي رمضان و ليس منه ، كان علي الاقل انتقل للزمالك بدلا من بيراميدز ليكون أفضل له .

بينما قال آخر إنه يري الأمر طبيعيا في زمن الاحتراف وأن نغمة الانتماء وابن النادي للجماهير فقط .

بينما اختلف آخر قائلاً: انا زملكاوي وسعيد بانتقال رمضان لبيراميدز ولكن حزين علي رمضان لأن الأهلي أفضل له بالتأكيد. 
وقال آخر ساخراً: المليون جنيه دولقتي بيتصرف في يوم و الدنيا بقت غالية ف رمضان لازم يأمن مستقبله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابن النادي.. كيف كسر رمضان صبحي قلوب الأهلاوية فى ليلة فرح الاستاد

بيومى فؤاد يوجه رسالة قاسية لـ رمضان صبحى بعد رحيله عن الأهلي

بعد أنباء انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز.. تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا تركي السبب

رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد اتفاقه على الانتقال لـ بيراميدز

قناة الزمالك تدافع عن بيراميدز بعد حملة "من أين لك هذا؟"

رد فعل غير متوقع من عزيز الشافعي على أزمتي رمضان صبحي وكهربا مع الأهلي

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر

تطورات الحالة الصحية للفنان جمال يوسف بعد إصابته بـ سرطان البلعوم

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري

قصدت تهذيبه.. المتهم بقتل شقيقه بالمعصرة يعترف بجريمته

أقسم بالله ما أختي.. ابنة فؤاد خليل توضح حقيقة فتاة تدعي أنها شقيقتها

مات قبل تسديد ثمنه .. حكاية قصر السلطانة ملك مع البارون إمبان والملك حسين

AdvertisementS

عصام الحضري يبدأ مهمة تدريب حراس المرمى .. فيديو

تفاصيل خناقة الأهلى وبيراميدز على ضم محمد إبراهيم.. وموقف المقاصة

الكاف يهدد الوداد والرجاء بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري

بعد فيديو الخناقة.. رد قوي من كهربا يؤكد التزامه مع الأهلي وجماهيره

24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني

الحريق بريء.. شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن سرقة كؤوس الجبلاية

رسميا .. بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا

كل اللي عنده حاجة هيطلعها .. القصة الكاملة لفيديو خناقة كهربا مع الجماهير | شاهد

أخبار الرياضة .. بيراميدز يقدم رمضان صبحي .. ورد كهربا على فيديو الخناقة المتداول.. ومحمد إبراهيم يغازل الزمالك

نجم الزمالك: شاهدوا الدورى السعودى هتعرفوا أن اللى عندهم VAR واللى عندنا حاجة تانى خالص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الباليه .. شاهد هدى المفتي بإطلالة تخطف الأنظار

بعد شائعة حملها .. أول ظهور لـ جينفير لورانس | صور

رسميا.. انطلاق مرسيدس اس كلاس S580e موديل 2021 الهجينة.. صور