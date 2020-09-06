AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل نقل البرلمان: ربط البحرين الأحمر والمتوسط بقطار إنجاز كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:28 م
النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين
Advertisements
فريدة محمد
وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المشروع القومى الكبير الذى سوف تنفذه مصر بإنشاء خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا وبسرعة 250 كيلو مترا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية)، بأنه إنجاز كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر سيضاف إلى سجلات الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها، خاصة أن هذا الخط يعد الأطول والأضخم في الشرق الأوسط وسيكون له عائد كبير على الاستثمار وجذب المستثمرين، حيث إن النقل يعد أحد مقومات الاستثمار الأساسية.


وقال "زين الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن ما تحقق فى مصر فى مجال مشروعات النقل سواء شبكة الطرق القومية أو السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو الكبارى أو الموانئ وغيرها من المشروعات يعد من الإنجازات الكبيرة، والتى تحققت فى وقت قياسى غير مسبوق على مستوى العالم.


وأكد أنه لولا الإرادة السياسية القوية والإصرار والتحدي لدى القيادة السياسية لما تحققت هذه الإنجازات على أرض الواقع.


وأضاف: "هذه المشروعات جعلت من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. إنجازات الدولة بالأرقام خلال الفترة الماضية

برلماني: رفع كفاءة 9600 كيلو متر طرق انجاز لم تشهده مصر إلا فى عهد السيسى

نقل البرلمان: مصر مؤهلة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى بعد إنجاز الطرق والكباري

الأضخم بالشرق الأوسط.. تدشين الكراكة "مهاب مميش" في نوفمبر المقبل.. صور

قريبًا.. أول قطار عرضي في مصر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.. تفاصيل

برلماني: وجود قطار يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وسيلة لجذب المستثمرين

ترشيحاتنا

مسئول أمريكي: تصرفات إثيوبيا تضر بــ مصر وتعمق عدم الاستقرار في المنطقة

خسائر الطقس السيئ.. نشوب حريقين وسقوط ٢٧ شجرة وعمود إنارة في قنا

عصام الحضري يبدأ مهمة تدريب حراس المرمى .. فيديو

حالة واحدة يجب فيها إخراج الزكاة على الراتب الشهري

وزير التعليم يبلغ الجهات الأمنية ضد 6 صفحات مزورة تتحدث باسمه عبر فيس بوك

العربيات تحولت لكتلة صفيح .. مصرع وإصابة 3 فى حادث بـ الطريق الدائرى .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 نوع طعام .. إليك مصادر حمض الفوليك

بملابس الباليه .. شاهد هدى المفتي بإطلالة تخطف الأنظار

بعد شائعة حملها .. أول ظهور لـ جينفير لورانس | صور