وكيل نقل البرلمان: ربط البحرين الأحمر والمتوسط بقطار إنجاز كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المشروع القومى الكبير الذى سوف تنفذه مصر بإنشاء خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا وبسرعة 250 كيلو مترا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية)، بأنه إنجاز كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر سيضاف إلى سجلات الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها، خاصة أن هذا الخط يعد الأطول والأضخم في الشرق الأوسط وسيكون له عائد كبير على الاستثمار وجذب المستثمرين، حيث إن النقل يعد أحد مقومات الاستثمار الأساسية.











وقال "زين الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن ما تحقق فى مصر فى مجال مشروعات النقل سواء شبكة الطرق القومية أو السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو الكبارى أو الموانئ وغيرها من المشروعات يعد من الإنجازات الكبيرة، والتى تحققت فى وقت قياسى غير مسبوق على مستوى العالم.









وأكد أنه لولا الإرادة السياسية القوية والإصرار والتحدي لدى القيادة السياسية لما تحققت هذه الإنجازات على أرض الواقع.









وأضاف: "هذه المشروعات جعلت من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية".