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أخبار العالم

فيضانات السودان تقضي على حياة 101 شخص.. والمياه تجتاح منزل رئيس الوزراء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:11 م
فيضانات السودان تجتاح
فيضانات السودان تجتاح منزل رئيس الوزراء السوداني
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن مياه الفيضانات اجتاحت منزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي يقع على ضفاف النيل بمدينة الخرطوم.

ونقلت صحيفة "سودان تريبون" عن شهود عيان قولهم إن مياه الفيضانات حاصرت منزل رئيس الوزراء السوداني من الناحية الخلفية قبل أن تقيم  قوات الدفاع المدني حواجز كبيرة لمنع تسرب المياه إلى داخل المنزل.

ويعمل متطوعون في الأحياء القريبة من شاطئ النيل على حراسة الحواجز التي أقاموها من الجوالات المليئة بالتراب، لمنع أي تسرب يمكن أن يحدث، ومنعًا لاجتياح المنازل القريبة منه.

كما أكدت مصادر حكومية رفيعة للصحيفة نفسها وصول المياه إلى منزل رئيس الوزراء، قبل أن تشير الى تراجعها لاحقا.

وأشارت المصادر إلى أنه ليس هناك حاجة إلى إجلاء حمدوك وأسرته من المنزل في الوقت الحالي، بينما لم تستبعد مصادر متطابقة أن يشهد النيل زيادة جديدة في منسوبه خلال الساعات المقبلة.

هذا، وقد أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات لـ 101 شخص، وإصابة 46 آخرين، في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الوزارة، إلى أن24582 منزلا انهارت بشكل كلي جراء السيول والفيضانات، فيما انهار 40415 منزلا بشكل جزئي، كما تضرر 179 مرفقا حكوميا و354 متجرا للسلع الغذائية، إضافة إلى نفوق 5482 رأسا من الماشية.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع، فجر السبت، إن السودان منطقة كوراث طبيعية وفرض حالة الطوارئ لـ 3 أشهر، بناء على توصية من مجلس الوزراء كما شكّل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020
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