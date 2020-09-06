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برلمان

النائب سعيد حساسين يثمن نجاح الفنان هانى شاكر فى وقف مطربى المهرجانات بتونس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:01 م
الفنان هانى شاكر
الفنان هانى شاكر
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فريدة محمد
أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، بنجاح نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر فى التنسيق مع نقابة المهن الموسيقية التونسية فى منع ووقف حفلات مطربي المهرجانات التي كانت من المقرر أن تقام فى تونس.

ووجه " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم، تحية قلبية لنقابة المهن الموسيقية التونسية لاستجابتها الفورية لطلب الفنان الكبير والمبدع هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش في تونس، مؤكدا أن الفنان هانى شاكر نجح فى إخماد فضيحة فنية لمطربى المهرجانات خارج حدود الوطن.

وطالب الدكتور سعيد حساسين من جميع الأجهزة المختصة بمصر مساندة الجهود الكبيرة والجبارة التى يبذلها الفنان هانى شاكر لوقف مثل هذه الفضائح التى تسيء للفن المصرى خارجيا مقترحا منع سفر أي فنان ينتمى لمطربى المهرجانات خارج حدود مصر مع سحب رخصة أى فنان من مطربى المهرجانات لمنعهم التام من الغناء فى أى مكان داخل مصر مع تجريم غنائهم بأى وسيلة.

كما أشاد الدكتور سعيد حساسين بالموقف الحاسم من الفنان هاني شاكر وتوجيهه إنذارا إلى الفنان أحمد سعد بعد التحقيق معه في أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش بعد أن تعاونا سويًا في أغنية جديدة مطالبا من جميع الفنانين والمطربين المعروفين بعد التعاون بأي طريقة مع مطربى المهرجان إلى أن يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التى أساءت إساءة كبيرة للفن المصرى الأصيل.
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