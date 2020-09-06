غرام وانتقام.. الزوجة اللعوب وعشيقها يقتلان الزوج ليخلو لهما الجو بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بـ محافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل محاكمة عامل وعشيقته إلى جلسة السبت 3 أكتوبر المُقبل، للمرافعة؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوج المتهمة، فران بمنتصف العقد الرابع من العمر، لكي يخلو لهما الجو لوجود علاقة آثمة بينهم بقرية "الحلوات" التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على "السيد جميل" 35 سنة، فران، مُقيم بقرية "الحلوات" التابعة لمركز شرطة الإبراهيمية، غارقا في دمائه بأحد الأراضي الزراعية الموجودة بالقرية.





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تم نقل المصاب إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي وتبين إصابته بنزيف داخلي بالمخ، قبل أن يفارق الحياة بعد ثلاثة أيام.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إسلام.م" مُقيم بقرية "الخُضيري" دائرة مركز ههيا، بتحريض من زوجة المجني عليه، و"ص" 28 سنة، ربة منزل.





كما تبين وجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه، وأن الجاني كان يستغل تواجد المجني عليه للعمل في الفرن لأكثر من 10 ساعات يوميًا، ويتردد على مسكنه للقاء زوجته، والتي حرضته على ضرورة التخلص من الزوج لكي يخلو لهما الجو.





وأكدت التحريات أنه أثناء عودة المجني عليه من عمله في ساعة متأخرة انتظره المتهم في الطريق وتعدي عليه بآلة حادة مُحدثًا إصابته،ولاذا بالفرار.





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وعشيقته، وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أمرت النيابة العامة بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.