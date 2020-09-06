AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

غرام وانتقام.. الزوجة اللعوب وعشيقها يقتلان الزوج ليخلو لهما الجو بالشرقية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:07 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بـ محافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل محاكمة عامل وعشيقته إلى جلسة السبت 3 أكتوبر المُقبل، للمرافعة؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوج المتهمة، فران بمنتصف العقد الرابع من العمر، لكي يخلو لهما الجو لوجود علاقة آثمة بينهم بقرية "الحلوات" التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على "السيد جميل" 35 سنة، فران، مُقيم بقرية "الحلوات" التابعة لمركز شرطة الإبراهيمية، غارقا في دمائه بأحد الأراضي الزراعية الموجودة بالقرية.


اقرأ أيضًا:

 ننشر اعترافات المتهم بقتل مبيض محارة بعزبة الهجانة


تم نقل المصاب إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي وتبين إصابته بنزيف داخلي بالمخ، قبل أن يفارق الحياة بعد ثلاثة أيام.


وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إسلام.م" مُقيم بقرية "الخُضيري" دائرة مركز ههيا، بتحريض من زوجة المجني عليه، و"ص" 28 سنة، ربة منزل.


كما تبين وجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه، وأن الجاني كان يستغل تواجد المجني عليه للعمل في الفرن لأكثر من 10 ساعات يوميًا، ويتردد على مسكنه للقاء زوجته، والتي حرضته على ضرورة التخلص من الزوج لكي يخلو لهما الجو.


وأكدت التحريات أنه أثناء عودة المجني عليه من عمله في ساعة متأخرة انتظره المتهم في الطريق وتعدي عليه بآلة حادة مُحدثًا إصابته،ولاذا بالفرار.


وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وعشيقته، وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أمرت النيابة العامة بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قتلهما الزوج.. حبس ربة منزل وعشيقها خطيب ابنتها 4 أيام بالأقصر

جثة وعشيق وعلاقة محرمة.. المرأة اللعوب تنهي حياة زوجها وتلقى جسده فى ترعة بالشرقية.. القصة كاملة

علاقة شاذة تنتهي بحبل المشنقة| رفض ممارسة الشذوذ مع صديقة فقتله وجنايات الزقازيق تحيل أوراقه الى المفتي

ترشيحاتنا

مستشار مجلس الوزراء: 60 ألف موظف سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة فى النصف الأول من 2021 .. فيديو

وزير التعليم يبلغ الجهات الأمنية ضد 6 صفحات مزورة تتحدث باسمه عبر فيس بوك

على البحر.. شاهد.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة صيفية جذابة

مات قبل تسديد ثمنه .. حكاية قصر السلطانة ملك مع البارون إمبان والملك حسين

تقارير صادمة.. أول تعليق من "الكاف" على اختفاء كؤوس الجبلاية

24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم .. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

تعرف على أسعار موديلات ام جى 2020 في مصر.. صور

14 نوع طعام .. إليك مصادر حمض الفوليك