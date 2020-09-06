AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع عنصرين إجراميين خطيرين بالدقهلية في مطاردة مع الشرطة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:21 م
عناصر اجراميى
عناصر اجراميى
Advertisements
همت الحسينى
لقى عنصران إجراميان مصرعهما في دكرنس بالدقهلية أثر تبادل لإطلاق النيران بينهما وبين الشرطة.

ووردت معلومات أكدتها التحريات السرية لمديرية أمن الدقهلية باختباء عنصرين خطيرين اشتهرا بالاتجار فى المخدرات والسلاح وهاربين من أحكام فى قضايا سرقة وبلطجة وقتل واخرى وهما أحمد ا م وشهرته "العفريت" مقيم الرياض التابعه لمركز منية النصر وحماده ا م مقيم مقيم العزيزة بإحدى المناطق بدكرنس.

وفور وصول قوات الأمن، قاما بإطلاق أعيرة ناري على القوات فبادلتهم الرصاص مما تسبب في مصرعهما.

يذكر ان المتهم الثانى قام بقتل بائعة سمك أثناء مشاجرة بينه وبين تجار مخدرات بقرية العزيزة التابعة للمنزلة حيث تبادلا إطلاق الرصاص مما أدى لمصرع السيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركها عارية وسافر للخارج.. مصرع زوجة على يد زوجها بإحدى قرى الدقهلية

مشاجرة بين الصلعة والجمبري.. مقتل بائعة سمك بطلق نارى في الدقهلية

العثور على طفلة مقتولة بإحدى قرى الدقهلية

بأي ذنب قتلت.. جنازة شهيدة المنزلة تتحول لمظاهرة شعبية تطالب بالقصاص.. شاهد

ترشيحاتنا

مصدر بالأهلي: موافقة الجهاز الفني شرط التفاوض مع محمد إبراهيم

سورة تجلب الشفاء لمرضى السرطان

غدا.. قطع المياه بالساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري

بعد تعرضها لـ موجة سيول.. كيف تتعامل وزارة الرى بملف الأمطار بمحافظة قنا؟.. فيديو

الأهلي يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم .. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

تعرف على أسعار موديلات ام جى 2020 في مصر.. صور

14 نوع طعام .. إليك مصادر حمض الفوليك