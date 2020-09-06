مصرع عنصرين إجراميين خطيرين بالدقهلية في مطاردة مع الشرطة

لقى عنصران إجراميان مصرعهما في دكرنس ب الدقهلية أثر تبادل لإطلاق النيران بينهما وبين الشرطة.





ووردت معلومات أكدتها التحريات السرية لمديرية أمن الدقهلية باختباء عنصرين خطيرين اشتهرا بالاتجار فى المخدرات والسلاح وهاربين من أحكام فى قضايا سرقة وبلطجة وقتل واخرى وهما أحمد ا م وشهرته "العفريت" مقيم الرياض التابعه لمركز منية النصر وحماده ا م مقيم مقيم العزيزة بإحدى المناطق بدكرنس.





وفور وصول قوات الأمن، قاما بإطلاق أعيرة ناري على القوات فبادلتهم الرصاص مما تسبب في مصرعهما.



