أهم الأخبار .. حادث طعن خطير في بريطانيا .. القبض على المتورطين في ضرب مصري بالكويت ..وموقف الأهلي من فيديو كهربا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





سامح شكري: لا حل سياسي تفاوضي في ليبيا إلا بـ "إعلان القاهرة"









التقى وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الأحد، وزير الشئون الخارجية والأوروبية بمالطا ايفاريست بارتولو وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.. للمزيد اضغط هنا





الشرطة تغلق عدة الطرق .. حادثة طعن خطيرة فى بريطانيا وإصابة عدة أشخاص

تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وفق ما ذكرت الشرطة التي نقلت عنها وسائل الإعلام المختلفة.. للمزيد اضغط هنا





الهجرة: القبض على المتهمين بالاعتداء على مصري بالكويت

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري في الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزئ " ولا يشمل كل تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.. للمزيد اضغط هنا





عاجل.. الفيفا يحسم الجدل حول إلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي





كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة، عن تفاصيل استعانة الحكم الدولى جهاد جريشة بالرجل الثاني فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في أزمة الهدف الذى ألغاه لصالح وادى دجلة فى مرمى النادى الأهلي فى الدورى الممتاز.. للمزيد اضغط هنا





العربيات تحولت لكتلة صفيح .. مصرع وإصابة 3 فى حادث بـ الطريق الدائرى .. صور





لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم اعلى الطريق الدائرى ناحية نفق زهراء مدينة نصر بسبب السرعة الزائدة .. للمزيد اضغط هنا





الأهلي يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة





كشفت مصادر خاصة، أن إدارة الأهلي تعرف حقيقة الفيديو المنتشر للاعب محمود عبدالمنعم كهربا.. للمزيد اضغط هنا



