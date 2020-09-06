الغرفة الفرنسية تستقبل المستشار الاقتصادى الجديد للسفارة

استقبلت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، أول أمس، المستشار الاقتصادى للسفارة الفرنسية ميشيل أولدنبرج عقب توليه مهام منصبه مؤخرا وذلك بحضور كافة أعضاء الفريق التنفيذي للغرفة وعلى رأسهم دكتور هيرفيه ماجيديه، رئيس الغرفة وسعيد حنفى، سكرتير عام الغرفة.





وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة الغرفة المختلفة في المرحلة السابقة وأعرب رئيس الغرفة خلال هذا الإجتماع حول ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات،والعمل معًا لمواجهة الأزمة الصحية العالمية.





كما أكد السكرتير العام للغرفة على أهمية الدور الذى تلعبه غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر فى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا.





ومن جانبه أكد المستشار الاقتصادي أولدنبرج بأنه يتطلع الي تعزيز الأنشطة المشتركة فى الفترة القادمة.