لسوء نتائج الفريق.. سموحة يقبل استقالة حمادة صدقي





كان حمادة صدقى تقدم باستقالته اليوم إلى إدارة سموحة، بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بمسابقة الدوري الممتاز.





وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قبول استقالة الكابتن حمادة صدقي من مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بسموحة".





كان فريق سموحة تعادل مع أسوان أمس، السبت، بنتيجة 3 - 3، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري.





ويحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة.





أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قبول استقالة حمادة صدقى المدير الفني للفريق الأزرق.