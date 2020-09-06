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تعليم

جامعة القاهرة تدعم صندوق تحسين أحوال العاملين بـ 20 مليون جنيه

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:30 م
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
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مريم عزت _ احمد علام
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت قرر في اجتماعه الأخير بتاريخ 31 أغسطس 2020 دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات بـ 20 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمود علم الدين، أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة يهتم بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجامعة، ويهتم بمشكلاتهم ويطرحها على مجلس الجامعة لمناقشتها والإنتهاء إلى قرارات في صالح أسرة العاملين بجامعة القاهرة.

وأشار المتحدث باسم الجامعة، إلى أن الدكتور الخشت وجه بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بالجامعة بوصفهم ركنًا أصيلًا من أركان الجامعة في جميع الملفات، كما وجه بضرورة حدوث تغييرات لأوضاع سابقة في الماضي؛ حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.
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