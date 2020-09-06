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فن

أخبار الفن.. هيفاء وهبي تتعرض للسرقة.. سبب حذف صور أصالة من انستجرام.. وتطورات حالة ريهانا الصحية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:38 م
أصالة
أصالة
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شروق إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

طالبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي   متابعيها بمساعدتها في العثور على مجوهراتها المسروقة، بنشر صورة عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


أفادت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية بأن مغني الراب الأمريكي كاني ويست أنفق أكثر من ستة ملايين دولار أمريكي من ميزانيته الخاصة على الحملة الانتخابية الرئاسية.

نفى الفنان أيمن عزب ان وفاة والده قد تكون بسبب مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

نفى أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة، الشائعات التي ترددت حول مرورها بأزمات أدت إلى حذف جميع صورها من موقع إنستجرام.


كشف موقع ET الأجنبي أن النجمة العالمية ريهانا تتعافى بشكل سريع بعد تعرضها لحادث خلال استقلال دراجة كهربائية.


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