برلماني يدعو لإنتاج تطبيقات تكنولوجية مخصصة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

دعا حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ المنتخب لإنتاج تطبيقات تكنولوجية مصرية باللغة العربية عبر الهواتف المحمولة مخصصة لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة في التغلب على المصاعب التي يواجهونها في الحياة بسبب إعاقتهم، مشيرًا إلى أن التطبيقات المصرية في هذا المجال لازالت قليلة ولا تتسم بالجودة الكافية.





وأشار حسانين إلى أن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة لمساعدة ذوى الإعاقة أصبح أمرا ضروريا، بالإضافة إلى أنه معمول به عالميا ومستخدمًا على نطاق واسع، مشيرا إلى أن هذه التطبيقات تستخدم أحيانا في أغراض تعليمية لبعض من أبنائنا الذين يعانون إعاقات معينة وبدونها تصبح العملية التعليمية أصعب كثيرا.





وقال حسانين:"يحزننى كثيرا أنه لا يوجد تطبيق واحد باللغة العربية من بين التطبيقات المشهورة لمساعدة ذوى الإعاقة" متابعا حديثه:"رغم أن هذا حق لهم على المجتمع وجزء أساسى من عملية تأهيليهم ودمجهم مجتمعيا وتمكينهم من مواجهة المصاعب والحياة باستقلالية تامة "، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يستحق دراسته على مستوى الأجهزة التنفيذية للدولة وتقديم التيسيرات اللازمة لمصممى هذا النوع من التطبيقات.