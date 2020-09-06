الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين، والعناصر التي تقوم بالاتجار في المواد المخدرة.





وأمكن تحديد مكان اختباء عنصرين شديدي الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية (سبق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.





ولدى استشعار العنصرين الإجراميين بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.



