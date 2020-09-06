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فن

أحمد حاتم لـ متابعيه: احنا الصيف.. والجمهور: الوحيد اللي لقي الطبطبة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد حاتم صورة له أثناء قضاء عطلته الصيفية وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلق أحمد حاتم قائلا: "احنا الصيف " وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهوره وجاءت التعليقات كالآتي:

الجمال عدا الكلام - منور يانجم - الوحيد اللي لقي الطبطبة

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وشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".
"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم
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احنا الصيف #summerneverends

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