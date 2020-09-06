منع دخول حافلة الزمالك إستاد القاهرة .. القصة كاملة





وكشف مراسل صدى البلد داخل استاد القاهرة، عن السبب الرئيسي الذي أجّل دخول حافلة الزمالك من بوابة إستاد القاهرة.





وقال: إن أمن استاد القاهرة اعترض حافلة نادي الزمالك بسبب أنها حضرت مبكراََ ولم تكن تحمل اللاعبين، ولكن تفهموا أن الحافلة قدمت بمعدات اللاعبين وتجهيزاتهم قبل اللقاء، وسمح لها بالدخول.





ثم خرجت حافلة الزمالك مرة أخرى لإحضار اللاعبين والجهاز الفني كما أوضح أحد الإداريين الذي كان داخل الحافلة.





ويحتل الزمالك المركز الثاني في الترتيب العام للدوري المصري برصيد 48 نقطة، ويسعى للحفاظ على مركزه من أجل حجز مقعد في بطولة دوري ابطال افريقيا النسخة المقبلة.







ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، عن منع أمن إستاد القاهرة الدولي دخول حافلة نادي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش المقرر في تمام الساعة الثامنة والنصف.