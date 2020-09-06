وصول أتوبيس الزمالك إلى إستاد القاهرة لمواجهة طلائع الجيش

وصل اتوبيس الفريق الأول لكرة القدم
بنادي الزمالك الي استاد القاهرة استعداد لمواجهة طلائع الجيش.
وحرص
الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي
إلقاء محاضرة فنية للاعبيين.
يأتي هذا
قبل مواجهة طلائع الجيش في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة
الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وشرح المدير الفني للاعبين نقاط القوة والضعف
بالفريق العسكري وطالب كارتيرون باستغلالها من أجل تحقيق الفوز.
ووصل
الفريق الأبيض لملعب المباراة من أجل الاستعداد لخوض المباراة
المرتقبة.