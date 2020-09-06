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رياضة

وصول أتوبيس الزمالك إلى إستاد القاهرة لمواجهة طلائع الجيش

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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ملك موسى

وصل اتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي استاد القاهرة استعداد لمواجهة طلائع الجيش.

 

 

وحرص  الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إلقاء  محاضرة فنية للاعبيين.

 

يأتي هذا  قبل مواجهة طلائع الجيش في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وشرح المدير الفني للاعبين نقاط القوة والضعف بالفريق العسكري وطالب كارتيرون باستغلالها من أجل تحقيق الفوز.

 

ووصل  الفريق الأبيض  لملعب المباراة من أجل الاستعداد لخوض المباراة المرتقبة.

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