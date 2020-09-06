مجلس النواب الليبي: حوار المغرب يركز على توزيع المناصب السيادية

قال مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن حوار المغرب لتسوية الأزمة الليبية يركز على توزيع المناصب السيادية.





وأضاف المجلس في بيان نشرته قناة "الحدث"، "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي سيبحث في حوارات منفصلة لاحق، ومحادثات جنيف ستقرر مصير المجلس الرئاسي والحكومة".





وفي وقت سابق قال وزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة: "نفسح المجال لحوار ليبي ـ ليبي بدون أي تدخل ، مشددا على ضرورة أن يغلب أبناء ليبيا روح المسئولية".





وأضاف: "الليبيون قادرون على تجاوز كافة الصعوبات والصراع على الأرض في ليبيا خلف دمارا واسعا".





واجتمع في وقت سابق، مجلسا النواب والدولة في المغرب، وهو اجتماع تمهيدي لاجتماعٍ قادم في جنيف تشارك فيه لجنةُ الحوار من مجلسي النواب والدولة.





وتم خلال الاجتماع التأكيد على وقف إطلاق النار وإخراجِ القوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها القواتُ التركية والجماعات الإرهابية والمرتزقة.







