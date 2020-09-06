AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس النواب الليبي: حوار المغرب يركز على توزيع المناصب السيادية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:22 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن حوار المغرب لتسوية الأزمة الليبية يركز على توزيع المناصب السيادية.

وأضاف المجلس في بيان نشرته قناة "الحدث"، "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي سيبحث في حوارات منفصلة لاحق، ومحادثات جنيف ستقرر مصير المجلس الرئاسي والحكومة".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة: "نفسح المجال لحوار ليبي ـ ليبي بدون أي تدخل ، مشددا على ضرورة أن يغلب أبناء ليبيا روح المسئولية".

وأضاف: "الليبيون قادرون على تجاوز كافة الصعوبات والصراع على الأرض في ليبيا خلف دمارا واسعا".

واجتمع في وقت سابق، مجلسا النواب والدولة في المغرب، وهو اجتماع تمهيدي لاجتماعٍ قادم في جنيف تشارك فيه لجنةُ الحوار من مجلسي النواب والدولة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على وقف إطلاق النار وإخراجِ القوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها القواتُ التركية والجماعات الإرهابية والمرتزقة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الروسي يرحب بإعلان القاهرة.. ويدعو لوقف إطلاق النار فى ليبيا

هل يتوسط المغرب لحل الأزمة.. الوفاق ترسل أبرز مسئوليها للرباط بالتزامن مع زيارة عقيلة صالح

يؤسس لتسوية شاملة.. تونس ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

افتتاح جلسة الحوار الليبي في الرباط .. بوريطة يطالب بإعادة الثقة بين أطراف الأزمة الليبية

ترشيحاتنا

تعرف على سيارة الزعيم عبد الناصر التاريخية وقصة عودتها للحياة .. صور

على البحر.. شاهد.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة صيفية جذابة

صناع يابلدنا ياحلوة يسخرون من متحدث الجيش الإسرائيلي

مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى جمهوره .. شاهد

توب وشورت.. إطلالة نسرين طافش تتكلف 3580 ريالا سعوديا .. شاهد

الكاف يهدد الوداد والرجاء بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور

مرض نادر .. دراسة تكشف عن علامة في العين تشير للإصابة بـ كورونا