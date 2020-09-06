إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة .. نهاية الأسبوع

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 نهاية الاسبوع الجاري.





وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 من يوم 22 أغسطس 2020 .









وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.









كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.









ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما ادى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.