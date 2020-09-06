في حركة محدودة للمحليات .. تعيين اللواء أشرف بهجت رئيسا لحي ثان المنتزة

وفور تسلمه مهام عمله كرئيس لحى المنتزه ثان، اجتمع اللواء أشرف بهجت بمديري الإدارات للتعرف على إدارات الحى والعاملين بها، وأيضا للتعرف على الصعوبات التى تواجهها الإدارات.





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وتناول الاجتماع محاولة الوصول لخطة عمل منظمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك لتحقيق الهدف المرجو وهو إرضاء المواطن السكندرى.





وشدد بهجت خلال اللقاء على أن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها الإهتمام بالتصدي لظاهرة إنتشار الإشغالات بنطاق الحي، وضبط مخالفات البناء، والإهتمام برفع كفاءة المرافق المختلفة، والسعي نحو رفع كفاءة الطرق ومرفق الإضاءة العامة، والتأكيد على ضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية، وتقديم الخدمات لمستحقيها، فضلا عن الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.





جاء ذلك بحضور سكرتير عام الحي، للعمل على تذليل كافة العقبات لتقديم افضل خدمة للسادة مواطنى الحى خلال الفترة القادمة.