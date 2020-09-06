AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلافات الجيرة.. مقتل صاحب مطعم على يد مدرس وابنه في المنيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:00 م
جثة
جثة
Advertisements
ايمن رياض
لقي صاحب مطعم بقرية تنوف بمركز ديرمواس جنوب المنيا مصرعه على يد مدرس ونجله، حيث قاما بقتله بسلاح ابيض عقب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.


تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل صاحب مطعم بمركز ديرمواس.
 



انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والعميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ.


وتبين مقتل م.د 30 سنة صاحب مطعم على يد س.ع 55 سنة مدرس ونجله أحمد 20 سنة طالب عقب وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل عجوز على يد مريض نفسيًا بـ دير مواس بالمنيا

وفاء نادر.. أستاذة جامعية تضحي بحياتها لإنقاذ زوجها وابنها فى حادث ثأر بالمنيا.. تفاصيل

مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بمغاغة شمال المنيا

حزنا عليها .. وفاة سيدة في المنيا بعد أيام من مقتل ابنتها على يد زوجها

التفاصيل كاملة.. وفاة سيدة حزناً على مقتل ابنتها على يد زوجها بالمنيا

عجوز يخنق نجلته لخروجها دون علمه بدير مواس فى المنيا

ترشيحاتنا

السعودية تكشف موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

متغاظ من مصر .. مجلة عالمية تفضح كذب أردوغان بشأن اكتشاف الغاز المزيف

مقابل 2 مليون ويورو .. يوسف البلايلي يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

من داخل حمام السباحة.. رانيا يوسف تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

ناصر منسي يقود الهجوم .. تشكيل الطلائع في مواجهة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور