خلافات الجيرة.. مقتل صاحب مطعم على يد مدرس وابنه في المنيا

لقي صاحب مطعم بقرية تنوف بمركز ديرمواس جنوب المنيا مصرعه على يد مدرس ونجله، حيث قاما بقتله بسلاح ابيض عقب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.









تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل صاحب مطعم بمركز ديرمواس.





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انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والعميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ.







