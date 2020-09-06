AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس الروسي: وباء كورونا لم يغير الحياة بشكل جذري في البلاد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:54 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وباء فيروس كورونا لم يغير الحياة بشكل جذري في البلاد، مؤكدا أن كل شيء سيعود تدريجيا إلى مجراه الطبيعي.

وأضاف بوتين - في مقابلة مع قناة "روسيا ــ 1" التلفزيونية اليوم الأحد - أن "التعليم عبر الإنترنت والتطبيب عن بعد وغير ذلك من إجراءات هي ظروف وصلنا إليها بسبب الفيروس.. مما دفعنا لتطوير كل هذه المجالات والصناعات، وتبين أننا مستعدون تماما ، حيث تعاملت شركاتنا مع الجائحة بنجاح". 

وتابع "أن هذه العدوى غيرت شيئا ما في حياتنا، ولكنها لم تغير شيئا جوهريا ولن تغير أي شيء، وسيعود كل شيء إلى طبيعته".

Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

هزار غير مقبول.. اتحاد اليد يكشف كواليس واقعة اعتداء لاعب الزمالك على حارس الأهلي

عائشة بن أحمد.. نجمة تونس تتصدر أفيشات السينما المصرية

متغاظ من مصر .. مجلة عالمية تفضح كذب أردوغان بشأن اكتشاف الغاز المزيف

مقابل 2 مليون ويورو .. يوسف البلايلي يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

هل تؤثر فيضانات السودان على مصر؟.. «الري» تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور