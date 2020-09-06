الرئيس الروسي: وباء كورونا لم يغير الحياة بشكل جذري في البلاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وباء فيروس كورونا لم يغير الحياة بشكل جذري في البلاد، مؤكدا أن كل شيء سيعود تدريجيا إلى مجراه الطبيعي.





وأضاف بوتين - في مقابلة مع قناة "روسيا ــ 1" التلفزيونية اليوم الأحد - أن "التعليم عبر الإنترنت والتطبيب عن بعد وغير ذلك من إجراءات هي ظروف وصلنا إليها بسبب الفيروس.. مما دفعنا لتطوير كل هذه المجالات والصناعات، وتبين أننا مستعدون تماما ، حيث تعاملت شركاتنا مع الجائحة بنجاح".





وتابع "أن هذه العدوى غيرت شيئا ما في حياتنا، ولكنها لم تغير شيئا جوهريا ولن تغير أي شيء، وسيعود كل شيء إلى طبيعته".



