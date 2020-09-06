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أخبار البلد

دير القديسة دميانة يعلن استقباله الزائرين 3 أيام فقط في الأسبوع

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:54 م
دير القديسة دميانة
دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس
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سامح سلام
أعلن دير القديسة دميانة ببراري بلقاس بمحافظة الدقهلية، أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. 

وأكد دير القديسة دميانة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أن الدير يعتذر عن استقبال أى زائرين باقى أيام الأسبوع، وعلى ابن الطاعة تحل البركة. 

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل اليوم بالمقر البابوي نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، عددًا من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة امور كنائس المنطقة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة وبرفقتها بعض من الأمهات الراهبات بالدير.

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