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حوادث

حسن معاملة المواطنين والتصدي للخارجين.. رسالة من وزير الداخلية لـ رجال الشرطة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:35 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قوات الشرطة، باليقظة التامة والاستمرار فى بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدى لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمنى جاد وفعّال.

وكان ذلك أثناء جولة ميدانية مفاجئة، قام بها وزير الداخلية اليوم، الأحد، تفقد الحالة الأمنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، حيث شملت الجولة عددًا من المحاور والميادين التى تفقد الوزير فيها عددا من الخدمات والارتكازات الأمنية والمرورية.

كما فاجأ وزير الداخلية، القائمين على العمل بقسمى شرطة العجوزة بالجيزة -  التجمع الأول بالقاهرة، حيث اطلع على مجريات العمل واطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين.

وشدد وزير الداخلية، على حسن معاملة المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

والتقى وزير الداخلية، عددًا من المواطنين وناقشهم فيما تم اتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، كما التقى خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة، وأعرب عن تقديره لما لمسه من جهد فى الأداء، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات.

حسن معاملة المواطنين والتصدي للخارجين.. رسالة من وزير الداخلية لـ رجال الشرطة
حسن معاملة المواطنين والتصدي للخارجين.. رسالة من وزير الداخلية لـ رجال الشرطة
حسن معاملة المواطنين والتصدي للخارجين.. رسالة من وزير الداخلية لـ رجال الشرطة
حسن معاملة المواطنين والتصدي للخارجين.. رسالة من وزير الداخلية لـ رجال الشرطة
حسن معاملة المواطنين والتصدي للخارجين.. رسالة من وزير الداخلية لـ رجال الشرطة
حسن معاملة المواطنين والتصدي للخارجين.. رسالة من وزير الداخلية لـ رجال الشرطة
حسن معاملة المواطنين والتصدي للخارجين.. رسالة من وزير الداخلية لـ رجال الشرطة
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