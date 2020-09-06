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وزير الإعلام السوداني: مصر سباقة في إرسال المساعدات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، إن هناك شعور أخوي صادق وحقيقي من شعب مصر الشقيق للسودانيين، متابعًا: "نحن مغمورون بمحبة من المصريين ، وتضامنهم على السوشيال ميديا".

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع على فضائية  TeN" "نعلم عمق العلاقات بين البلدين، وبسبب ظروف سياسية تأثرت البلدين، ولكن تظل العلاقة بين البلدين عميقة، وممتنون للحكومة المصرية التي أرسلت مساعدات عاجلة للسودان"، لافتًا إلى أن مصر كانت سباقة في إرسال المساعدات للسودان.

واستكمل: "ممتنون لمصر حكومة وشعبًا وإعلام، وهذه الوقفة ليست جديدة على مصر، شكرًا لمصر وحكومتها وشعبها"، موضحًا أن حوالي 100 شخص قتلوا بسبب الفيضانات، و500 ألف أسرة تضررت، حيث تأثرت 16 ولاية من الفيضانات، 7 ولايات منهم تضررت تضررًا مباشرًا، والخرطوم هي الأكثر تضررًا.

وأشار وزير الإعلام، إلى أن حجم الأضرار تتعاظم بسبب المباني الكثيرة وزيادة عدد السكان، لافتًا إلى أن هذا أكبر فيضان منذ أكثر من 100 عام، متابعًا: "سخرنا  كل الإمكانيات المتاحة، والكل يعمل حاليًا كفريق واحد، ولكن هناك أضرار بالغة وستأخذ وقت طويل كي يتم إصلاحها."

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