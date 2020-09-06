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أخبار العالم

بيان عاجل من الشرطة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على مصري

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:15 م
مقطع من الفيديو المتداول
مقطع من الفيديو المتداول
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أحمد قاسم
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إن واقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد الوافدين المصريين أثناء عمله داخل محل لعب أطفال، انتهت بالتصالح. 

قال البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الجهات المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل". 

وأضاف: "وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة، وبعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة، أفاد أنه لا يرغب بتقديم شكوى لدى المخفر بالواقعة". 

وتابع البيان: "وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذار منه وتم التصالح بينهم".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري في الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزئ " ولا يشمل كل تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت الوزارة أن الشابين، الذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.
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