بالعافية.. الزمالك يفوز على طلائع الجيش 1/ 0 ويحافظ على المركز الثاني .. فيديو

انتهت أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.





الشوط الأول

استحوذ طلائع الجيش على الكرة منذ انطلاقة صافرة حكم المباراة، وتمكن من احكام صفوفه الدفاعية والهجومية.





وحدث تعديل في التشكيل الاساسي بعدم نزول أشرف بن شرقي بسبب تعرضه للاصابة بشد عضلي في العضلة الضامة، وتم الدفع بكابونجو كاسونجو في القوام الأساسي للفريق.





وحصل الزمالك على الكرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى منطقة جزاء الزمالك وانتهت الهجمة خارج الملعب ركنية للأبيض.





وارسل عبد الله جمعة الركلة الركنية، ولكنها مرت دون أي خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش.





وفي محاولة مميزة من احمد سمير لاعب طلائع الجيش، سدد كرة جيدة تجاه جنش حارس مرمى الزمالك، ولكن كان لها بالمرصاد.





وتعرض محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لاصابة خفيفة بعد تدخل محمد اوناجم في كرة لم تكن خطيرة على مرمى الجيش.





وحصل أحمد عيد لاعب الزمالك على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، بعد تدخله مع كريم طارق لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 16 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 21 من عمر المباراة نظم الزمالك هجمة مميزة بدأها عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى، الذي ممرها لأوناجم وبكعب من المغربي لاحمد عيد الذي سدد كرة قوية مرت بعرض الملعب لتصل لكاسونجو الذي سددها في الشبكة من الخارج واحتسبها حكم المباراة تسلل على الابيض.





وتقدم طلائع الجيش بكرة رائعة شكلت خطورة على مرمى الزمالك، بعد توغل كريم طارق وتمويه محمد عبد الغني مدافع الابيض وسدد طارق كرة صاروخية تلامس قدم غنوة وتخرج لركنية.





وتمر الركلة الركنية بسلام دون اي خطورة على مرمى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.





وبنفس الطريقة سدد كريم طارق كرة قوية من خرج منطقة جزاء الزمالك، ولكن تصدى لها جنش بثبات قوي.





ومرة أخرى في الدقيقة 29 من عمر المباراة، سدد احمد سمير كرة قوية ارتطمت بالعارضة الخارجية.





وتعرض فرجاني ساسي الى اصابة استدعت الى نزول الطاقم الطبي لأرض الملعب لتلقيه العلاج.





وخرج ساسي من ارض الملعب لاستكمال علاجه، ويبدو ان الاصابة في الظهر قد تستدعي الى تبديله وعدم استكماله للمباراة.





وبعد تلقيه العلاج نزل الى أرض الملعب، ولكن لم تمر دقيقة حتى استدعى الجهاز الطبي، وخرج ساسي وحل مكانه اسلام جابر.





وقبل خروج ساسي تلقى بطاقة صفراء بسبب اعتراضه للاعب طلائع الجيش.





وتدخل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش مع طارق حامد في كرة قوية، وسقط ارضاََ في الدقيقة 38 ولكنه لم يستعدي الجهاز الطبي واستمر في المباراة.





واهدر أوباما أول فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 44، بعد تمريرة بينية رائعة من محمد اوناجم داخل منطقة جزاء طلائع الجيش، وسددها يوسف برعونة لتخرج لركلة مرمى لصالح طلائع الجيش.





الشوط الثاني





بدأ الزمالك شوط المباراة الثاني بحماسة شديدة، ولكن غلق طلائع الجيش لدفاعاته عجزت الأبيض في الوصول للمرمى رغم الاستحواذ.





وتلقى أحمد سمير بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة مع طارق حامد لاعب الزمالك في الدقيقة 50 من عمر المباراة.





وفي محاولة من الزمالك، مرر محمد اوناجم عرضية متقنة على رأس كاسونجو الذي سددها بقوة ولكن تخرج لركنية.





ويستكمل اوناجم الهجمة ويلعب الركنية، ولكن دفاع طلائع الجيش يستبعدها ببراعة بعيد عن المرمى.





تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الاول في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 57 من عمر المباراة.





سجل يوسف اوباما الهدف من رأسية رائعة، بعد تمريرة نموزجية من عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى.





وأجرى الزمالك وطلائع الجيش مجموعة تبديلات للتعديل من مجريات الأمور، بعد الهدف الذي سجله الزمالك في طلائع الجيش.





وتوغل مصطفى فتحي البديل بين دفاعات طلائع الجيش في الدقيقة 67، ووصل الى منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت بيد أحد لاعبي طلائع الجيش.





وطالب لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء، ولكن محمد عادل حكم المباراة لم يستمع لهم ولم يستدعيه أحد حكام الVAR.





وخرج احمد سمير وحل حسام باولو بدلاََ منه في الدقيقة 73 من عمر المباراة.





وخرج يوسف اوباما صاحب هدف المباراة الوحيد حتى الآن، وحل مكانه عمر السعيد لزيادة القوة الهجومية للزمالك.





ومازال طلائع الجيش يحاول تعدبل النتيجة، ويسيطر على الكرة بشكل جيد، ويحصر لاعبي الزمالك داخل منطقة جزائهم.





وحصل عمرو جمال على ركلة حرة مباشرة امام منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 85، ومررها كريم طارق على راس عمرو الذي ارتقى عالياََ وسدد رأسية رائعة ولكن مرت بجوار المرمى.





ولم يتمكن طلائع الجيش من تسجيل هدف التعادل امام الزمالك وانتهت المباراة بفوز الابيض بهدف دون رد.



